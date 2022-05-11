Оранжевый уровень опасности в связи с сильным ветром объевлен в Могилевской области на 12 мая

В ближайшие сутки погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.

12 мая (четверг): переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Вероятность осадков в Могилеве более 90%. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по области +10_+15°С, в Могилеве +11_+13°С.

Днем +21_+26°С и +23_+25°С соответственно.

13 мая (пятница): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 5-10, порывы до 14 м/с.

Ночью +5_+10°С.

Днем +14_+19°С.

В рабочую субботу, 14 мая (перенос с понедельника 2 мая) ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Ночью +5_+10°С.

Днем +13_+18°С.

Также в Могилевоблгидромете рассказали о прогнозе аномалии температуры воздуха по Могилевской области на 11-20 мая. Средняя декадная температура воздуха ожидается на 1°С ниже климатической нормы (норма по области +13 +14°С).