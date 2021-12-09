Оранжевый уровень опасности в связи с гололедом и гололедицей объявлен в Могилевской области 10 декабря

Погодные условия ближайших суток будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины и поступление более теплой воздушной массы. Атмосферное давление будет падать.

В связи с температурным перепадом (ночью – «минус», днем – около 0°С), осадками (снег, переходящий в дождь) и усилением ветра, Могилевоблгидромет предупреждает о неблагоприятных явлениях погоды и объявляет оранжевый уровень опасности в связи с гололедом и гололедицей.

В пятницу, 10 декабря, ожидается облачная погода. Во многих районах небольшие осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Вероятность осадков в Могилеве 80-90%. Гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем местами слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области -3_-8°С, в Могилеве -4_-6°С.

Днем -1_+4°С и 0_+2°С соответственно.