Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 ноября
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 ноября: утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем по северной половине - c мокрым снегом. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый.
Температура воздуха в течение суток составит 3-8 градусов выше нуля, днем по югу - до 10 градусов тепла.
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