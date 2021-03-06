Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 марта из-за сильного ветра, сообщили в Белгидромете.

В воскресенье будет преобладать облачная погода. Ночью по северу, утром и днем на большей части страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый, во многих районах сильный.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, по востоку - минус 7-9. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.