Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 марта из-за сильного ветра
belta 29 0
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 марта из-за сильного ветра, сообщили в Белгидромете.
В воскресенье будет преобладать облачная погода. Ночью по северу, утром и днем на большей части страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый, во многих районах сильный.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, по востоку - минус 7-9. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.
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