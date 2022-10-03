Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 октября из-за сильного ветра и дождей, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно. Ожидаются дожди, днем на большей части территории пройдут продолжительные сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит 4-10 градусов выше нуля, днем по западу страны - до 12 тепла.