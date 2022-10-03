Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 октября из-за сильного ветра и дождей
0 0
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 октября из-за сильного ветра и дождей, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно. Ожидаются дожди, днем на большей части территории пройдут продолжительные сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, во многих районах сильный порывистый.
Температура воздуха в течение суток составит 4-10 градусов выше нуля, днем по западу страны - до 12 тепла.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 октября из-за сильного ветра и дождей
-
Оранжевый уровень опасности объявлен 2 октября из-за тумана
-
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 октября из-за сильных дождей
-
Неустойчивая с дождями погода сохранится. Синоптики рассказали, как начнется октябрь
-
Дожди и до +19°С: синоптики о прогнозе на последний день сентября