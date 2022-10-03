Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 октября из-за сильного ветра и дождей

0 0

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 октября из-за сильного ветра и дождей

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 октября из-за сильного ветра и дождей, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно. Ожидаются дожди, днем на большей части территории пройдут продолжительные сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит 4-10 градусов выше нуля, днем по западу страны - до 12 тепла.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »