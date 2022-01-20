Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 января из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается преобладание облачной погоды. Временами будет снег, местами метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный 6-11 м/с, на большей части территории страны сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит 1-7 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 5 до плюс 1 градуса.