Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта из-за сильного ветра
БелТА 20 0
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем на большей части территории пройдет мокрый снег, возможна слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, порывистый. Утром и днем во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.
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