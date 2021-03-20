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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта из-за сильного ветра

БелТА 20 0

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 марта из-за сильного ветра

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем на большей части территории пройдет мокрый снег, возможна слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, порывистый. Утром и днем во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.

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