0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля из-за тумана

belta 71 0

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля из-за тумана

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля из-за тумана, сообщили в Белгидромете.

В воскресенье будет облачно. Ночью в отдельных районах, днем по северо-востоку страны пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем). На большей части территории ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 9 градусов по востоку до 1 градуса выше нуля по юго-западу. Днем ожидается от минус 1 до 4 градусов со знаком плюс

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿