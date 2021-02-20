Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля из-за тумана, сообщили в Белгидромете.

В воскресенье будет облачно. Ночью в отдельных районах, днем по северо-востоку страны пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем). На большей части территории ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 9 градусов по востоку до 1 градуса выше нуля по юго-западу. Днем ожидается от минус 1 до 4 градусов со знаком плюс