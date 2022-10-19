Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 октября из-за сильного ветра
8 0
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 октября из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку пройдут кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег), днем в крайних юго-восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью по востоку во многих районах, днем местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем будет от плюс 5 по востоку до 11 градусов тепла по западу.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 октября из-за сильного ветра
-
Бабье лето закончилось? Прогноз погоды на ближайшие сутки
-
Местами туман и 11–17°С выше нуля. Погода на выходные
-
До +16°С ожидается в Беларуси 13 октября
-
До +15°С днем и ночные заморозки ожидаются в Беларуси 12 октября