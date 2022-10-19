Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 октября из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку пройдут кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег), днем в крайних юго-восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью по востоку во многих районах, днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем будет от плюс 5 по востоку до 11 градусов тепла по западу.