Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 ноября из-за сильного ветра
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 ноября из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди. Днем местами возможны кратковременные дожди, по северо-востоку мокрый снег. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 6-11 м/с, во многих районах с порывами до 15-20 м/с, местами 21-24 м/с.
Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по северо-востоку до 9 градусов выше нуля по юго-западу, днем - 5-11 градусов тепла.
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