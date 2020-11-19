Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 ноября из-за сильного ветра
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 ноября из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах страны, а днем преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью и утром на большей части территории Беларуси, днем местами ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса до плюс 5. Днем воздух прогреется до 1-7 градусов.
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