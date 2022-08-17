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Погода

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по югу местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха днем составит до плюс 26-31 градусов.

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