Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по югу местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха днем составит до плюс 26-31 градусов.
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