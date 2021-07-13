Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 июля из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. В дневные часы при грозах в отдельных районах возможны сильные ливни и град. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, днем местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса выше нуля. Днем будет 29-34 градуса жары, в отдельных районах - плюс 35-36.