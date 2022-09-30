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Погода

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 октября из-за сильных дождей

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 октября из-за сильных дождей

В Беларуси 1 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 1 октября, будет облачная, а днем с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди. Ночью во многих районах Беларуси, днем местами по северо-востоку страны синоптики обещают сильные дожди, в связи с чем Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 4 градусов по северу до плюс 13 градусов по юго-востоку. Днем воздух прогреется до плюс 9-14 градусов, а по юго-востоку - до плюс 15-17 градусов.

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