Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня из-за морозов
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Фотографии: pixabay.com / katya-guseva0
Оранжевый уровень опасности объявлен на 18 января из-за морозов.
Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит 23-29 градусов мороза, местами - минус 17-22. Днем будет 11-17 ниже нуля, в отдельных районах - 18-20 градусов мороза.
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