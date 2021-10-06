Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси 6 октября из-за сильного ветра
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Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси 6 октября из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, по западной половине - 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 1-6 градусов, по западу плюс 7-9, по юго-востоку местами будут заморозки от нуля до минус 2. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов.
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