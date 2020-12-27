Оранжевый уровень опасности объявлен на 28 декабря из-за порывистого ветра.

Будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью ожидается преимущественно без осадков. Днем на большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами будет гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер ожидается юго-восточный порывистый, ночью по западу, утром и днем во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от нуля до 6 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3, по юго-западу - 4-6 градусов выше нуля.

Во вторник, 29 декабря, на большей части территории страны сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с.