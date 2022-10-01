Оранжевый уровень опасности объявлен 2 октября из-за тумана

Ночью и утром 2 октября во многих районах республики ожидается туман - объявлен оранжевый уровень опасности, сообщается в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет облачно. Ночью преимущественно по южной половине, днем на большей части территории временами ожидаются дожди. Местами они будут сильными. Ночью и утром во многих районах республики ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений - ночью слабый, днем умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, по южной половине - от 8 до 12 градусов выше ноля. Днем ожидается до плюс 9-15 градусов.

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