Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Оранжевый уровень опасности объявлен 2 октября из-за тумана

6 0

Оранжевый уровень опасности объявлен 2 октября из-за тумана

Ночью и утром 2 октября во многих районах республики ожидается туман - объявлен оранжевый уровень опасности, сообщается в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет облачно. Ночью преимущественно по южной половине, днем на большей части территории временами ожидаются дожди. Местами они будут сильными. Ночью и утром во многих районах республики ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений - ночью слабый, днем умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, по южной половине - от 8 до 12 градусов выше ноля. Днем ожидается до плюс 9-15 градусов.

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »