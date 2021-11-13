Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 13 ноября

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 13 ноября: ночью и в первой половине дня на большей части территории страны ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. Ожидается преимущественно без осадков. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны возможен туман. В ночные часы местами ожидается слабый гололед. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до 2-8 градусов.