Оранжевый уровень опасности из-за снегопада объявили в Беларуси на 19 ноября

Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада объявили в Беларуси на 19 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, утром и днем по восточной половине стране сильный снег, местами слабая метель. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, днем по юго-востоку порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов, а днем минус 1-6 градусов.