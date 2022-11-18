Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Оранжевый уровень опасности из-за снегопада объявили в Беларуси на 19 ноября

11 0

Оранжевый уровень опасности из-за снегопада объявили в Беларуси на 19 ноября

Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада объявили в Беларуси на 19 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, утром и днем по восточной половине стране сильный снег, местами слабая метель. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, днем по юго-востоку порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов, а днем минус 1-6 градусов.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿