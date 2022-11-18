Оранжевый уровень опасности из-за снегопада объявили в Беларуси на 19 ноября
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада объявили в Беларуси на 19 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, утром и днем по восточной половине стране сильный снег, местами слабая метель. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, днем по юго-востоку порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов, а днем минус 1-6 градусов.
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