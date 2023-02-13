Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 14 февраля
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 14 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. Ночью и утром по востоку пройдут кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег, слабый гололед. Днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем по восточной половине страны порывы усилятся до 15-20 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха ночью до минус 3 - плюс 3 градусов. Днем ожидается 0 - плюс 6 градусов.
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