Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и дождей объявлен в Беларуси 24 сентября
БелТА 95 0
В пятницу будет преобладать облачная погода. На большей части страны пройдут дожди. Ночью и утром во многих районах они будут сильные. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, на большей части территории с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 11. Днем будет 9-15 тепла.
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