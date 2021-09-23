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Погода

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и дождей объявлен в Беларуси 24 сентября

БелТА 95 0

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и дождей объявлен в Беларуси 24 сентября

В пятницу будет преобладать облачная погода. На большей части страны пройдут дожди. Ночью и утром во многих районах они будут сильные. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, на большей части территории с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 11. Днем будет 9-15 тепла.

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