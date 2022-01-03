Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада объявлен в Беларуси 3 января

Сильный и мокрый снег ожидается на северо-востоке Беларуси ночью 3 января, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет преобладать облачная погода. Временами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью по северо-восточной половине прогнозируется сильный снег, мокрый снег. На остальной территории возможны сильные осадки (дождь, мокрый снег) на отдельных участках. Местами будет гололед, налипание мокрого снега, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы будут достигать 14 м/с, в отдельных районах - 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит плюс 1-7 градусов, по северо-востоку от нуля до минус трех, ночью по востоку страны будет от минус шести до плюс шести градусов по юго-западу.