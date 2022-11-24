Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега объявлен в Беларуси на 25 ноября

Завтра ночью и утром по северо-востоку Беларуси ожидается сильный снег, по юго-востоку сохранится гололед. В связи с этим Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды объявил оранжевый уровень опасности.

Будет облачно. На большей части территории пройдут осадки в виде снега, в том числе мокрого, по юго-востоку с дождем. Ночью и утром по северо-востоку ожидается сильный снег. Местами туман, на дорогах гололедица. В отдельных районах, а ночью и утром по юго-востоку на большей части территории гололед. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0...-6°С, днем -4...+1°С.

В субботу, 26 ноября, будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, по юго-востоку с дождем. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Ночью прогнозируется -6...+1°С, днем -4...+2°С.

В воскресенье, 27 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут осадки, в основном снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 0...-7°С, днем -4...+2°С.