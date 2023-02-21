Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 22 февраля
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Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 22 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем). В отдельных районах слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер северный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью будет от 0 градусов по юго-западу до минус 20 градусов по северо-востоку. Днем температура воздуха составит минус 3-8 градусов, по востоку до 11 мороза. В юго-западных районах будет минус 2 - плюс 3 градуса.
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