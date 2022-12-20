Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 21 декабря
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Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Беларуси на 21 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Местами, а ночью по восточной половине на большей части территории гололед, на дорогах гололедица. В связи с этим Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности. В отдельных районах туман.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит минус 5 - плюс 1 градус. Днем ожидается 0 - плюс 4 градуса.
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