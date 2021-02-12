Оранжевая суббота. Погода на 13 февраля

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 13 февраля из-за сильного ветра и снега.

В субботу будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром во многих районах ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны сильный снег. Днем в западных и центральных районах местами пройдет небольшой снег, по востоку страны снег, в отдельных районах метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный 6-11 м/с, на большей части территории страны с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов мороза. Днем будет 7-13 градусов ниже нуля, по западу - минус 2-6.