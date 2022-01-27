Опытное производство электромобилей планируют организовать в Беларуси

В Беларуси планируют создать опытное производство линейки отечественных электромобилей. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

"Академия наук ведет активную работу в сфере электротранспорта с 2019 года. Продолжается разработка новых опытных образцов. На основе созданного задела планируется во взаимодействии с предприятиями - партнерами выйти на опытное производство линейки отечественных электромобилей. В этой линейке минивэн на шасси Joylong, седан на шасси Geely, типовой ряд каркасных легковых электромобилей с кузовом из стеклопластика, электрогрузовик на шасси автомобиля МАЗ, коммунальная машина с электроприводом, которую уже можно встретить на улицах города, и даже спортивный картинг", - рассказал Владимир Гусаков.

По его словам, в ближайшей перспективе вместе с партнерами будет разработан электробус с увеличенной дальностью пробега и низкопольной посадкой. В планах также создание экспериментальной базы для солнечной и водородной энергетики, налаживание опытного производства суперконденсаторов (так называемых накопителей электроэнергии), освоение производства новых металлокомпозиционных материалов, углепластиков и стеклопластиков.

Совет Министров принял комплексную программу развития электротранспорта на 2021-2025 годы. Ключевые работы по ее реализации будут выполняться Министерством промышленности и НАН Беларуси. Так, по разработкам Академии наук ОАО "Могилевлифтмаш" изготовило экспериментальный образец электродвигателя для легковых автомобилей. Получены опытные образцы электромотор-генератора нового поколения, основные блоки управления. Все основные системы переведены на электрическую тягу и электронное управление.