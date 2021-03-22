Опыт поколений – залог будущего государства. В средней школе №4 прошла диалоговая площадка

В субботнее утро 20 марта 2021 года Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 г. Бобруйска» распахнуло свои двери для гостей и участников диалоговой площадки, работа на которой прошла под актуальным лозунгом «Опыт поколений – залог будущего государства».

Участников диалога на правах хозяев школы встречали директор учреждения образования Валентина Алимбочкова, заместитель директора по учебной работе Людмила Шокурова, педагоги и учащиеся.

Обсуждение важных вопросов, касающихся сохранения независимости, бережного отношения к историческому прошлому страны, единства Беларуси, опыта поколений, проходило в тёплом деловом формате.

Ключевой фигурой мероприятия стала бывший директор школы № 4 г. Бобруйска Наталья Виноградова, которая сейчас в одной из школ города преподаёт математику. Эта удивительная женщина вырастила не одно поколение, воспитала интересных людей, высоконравственных личностей. К большому счастью, Наталья Васильевна в это субботнее утро нашла время и пришла в родную школу.

Ход работы на диалоговой площадке был представлен в форме «устного журнала», который был подготовлен учителем факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию» Людмилой Кондратьевой. Свой талант и профессионализм в реализацию проекта вложила также педагог-организатор Наталья Братцева. И, конечно же, мероприятие не получилось бы эффективным, познавательным и интерактивным без участия ребят из педагогических классов.

Участники диалоговой площадки «Опыт поколений – залог будущего государства» вместе с организаторами и уважаемой гостьей Натальей Виноградовой смогли «пролистать» важные странички, начиная с истории школы, города и нынешней действительности.

Органично в «устном журнале» вписалась страница исторического прошлого Великой страны. Известно, что в нашей истории немало примеров самоотверженности, милосердия, тяжёлых испытаний и громких побед. Вниманию участников диалога был предложен мини-спектакль, разыгранный Людмилой Кондратьевой. Педагог, вжившись в образ лирического героя, пропустив через себя боль военного поколения, прочитала стихотворение «Вечный огонь». После чего организаторы сделали акцент на трагедии, которая случилась 22 марта 1943 года в тихой белорусской деревне Хатынь, о печальной судьбе которой известно во всём мире. «Никто не забыт, ничто не забыто!»

В ходе работы диалоговой площадки «Опыт поколений – залог будущего страны» не раз делался акцент на миссию педагога. А предназначение учителя, как известно, состоит в том, чтобы не только преподнести детям свой предмет, но и научить сохранить мир внутри и вокруг, работать для благополучия и процветания будущих поколений. Все мы знаем, что профессия учителя – это самая мирная и созидательная профессия на земле. Именно об этом шла речь, когда участники проекта «листали» очередную страничку «устного журнала».

Будущие педагоги – учащиеся X - XI педагогических классов – в формате диалога поколений смогли пообщаться с гостьей и педагогами школы. Диалог проходил в живой, непринуждённой форме. Это был по-настоящему обмен мнениями – батл, если говорить словами молодого поколения.

Диалоговая площадка была оформлена и музыкально. Звучали песни в исполнении Ангелины Кудиной и Максима Корзуна. Свою лепту внесли и члены действующей в школе первичной организации ОО «Белорусский союз женщин».

Яркой вспышкой в конце диалога поколений стало выступление учащегося Х педагогического класса Даниила Пискунова, который от лица учащихся выразил слова благодарности в адрес старшего поколения педагогов и вручил Наталье Виноградовой благодарственное письмо от всех учащихся педклассов.

В конце хочется отметить, что только в единстве, только передавая опыт от старших к младшему, бережно храня историческую память, наша нация сильна. Не зря 2021 год Указом Президента Республики Беларусь объявлен Годом народного единства.

Вот на таких добрых, мирных и светлых словах мы ставим точку, а точнее – многоточие…