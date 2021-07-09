Опыт и преданность делу. Налоговая служба отмечает профессиональный праздник

Профессионализм, компетентность и порядочность – главные, наверное, качества сотрудников налоговых органов. Их ответственная и необходимая повседневная задача – эффективный контроль за соблюдением налогового законодательства, чтобы обеспечить полное и своевременное поступление налогов и сборов в бюджет. Ведь за счет налогов, которые мы платим, развивается социальная сфера, улучшается инфраструктура, выплачиваются пенсии и пособия. Накануне профессионального праздника, который отмечается во второе воскресенье июля, мы заглянули в гости к заместителю начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Бобруйску Юрию ТАРАБУЕВУ.

Юрий Дмитриевич – опытный работник: в налоговых органах Бобруйска трудится уже 26 лет. В 1995 году выпускник Белорусского государственного экономического университета пришел на первое рабочее место в налоговую инспекцию по Первомайскому району. С годами организация переживала объединения и переименования, но суть работы оставалась прежней и только совершенствовалась с появлением новых технологий. По складу характера Юрий Тарабуев отличается постоянством, поэтому в трудовой книжке менялись должности, но не место работы. Начинал карьеру в отделе по контролю за налогообложением юридических лиц, потом работал в разных отделах. Как сам говорит, профессия привила стремление досконально разбираться в любых вопросах и хитросплетениях налогового законодательства. Юрий Дмитриевич к тому же умеет доступно объяснить и донести информацию до людей, далеких от сложного документального языка законов и цифр. Этому ценному навыку научился в отделе консультаций.

С марта Юрий Тарабуев стал курировать всю контрольную работу инспекции: у него в подчинении теперь три структурных подразделения, которые занимаются проведением проверок организаций, индивидуальных предпринимателей, оперативными и камеральными проверками.

– За январь-май текущего года проведено 134 проверки действующих плательщиков. Поступления платежей в бюджет за счет проведения контрольных мероприятий составили 3,8 миллиона рублей. При этом по итогам камерального контроля (это удаленный анализ сведений, имеющихся в базах данных налоговых органов, без выезда к плательщику) субъектов хозяйствования в бюджет поступило 3,2 миллиона рублей (83 процента), – рассказывает о результатах повседневной слаженной работы сотрудников контрольных подразделений инспекции Юрий Тарабуев.

– В последнее время акцент в нашей деятельности сделан именнона камеральный контроль. На основании проведенного анализа мы устанавливаем отклонения по тем или иным показателям, выявляем занижение налоговой базы, направляем уведомление плательщику и предлагаем добровольно устранить нарушение. Плательщики подают уточненные налоговые декларации, тем самым исправляют допущенные ошибки. И это не влечет применения штрафных санкций. То есть проводится такая предупредительно-профилактическая работа.

Еще Юрий Дмитриевич обратил внимание, что одно из приоритетных направлений – проведение мероприятий по предотвращению фактов выплаты заработной платы «в конвертах» или уклонения от уплаты подоходного налога.

– В ходе пяти выездных проверок в 2021 году были установлены такие факты, и по их результатам сумма подоходного налога, подлежащего уплате и перечислению в бюджет, составила почти 60 тысяч рублей. При проведении камерального контроля на основании 40 уведомлений предъявлено к уплате 55 тысяч рублей подоходного налога. Плательщикам следует знать, что с этого года действует новая норма в Налоговом кодексе: теперь, если подоходный налог не перечислен в установленный срок или не в полном объеме, он будет взыскиваться с организации или индивидуального предпринимателя, которые выплатили заработную плату без отражения ее в учете, а не с физического лица, как ранее, – предупредил заместитель начальника инспекции.

За много лет работы Юрий Тарабуев достиг высоких знаний в профессии, поэтому коллеги часто приходят к нему за толковым советом. Но и сам не считает зазорным обратиться за помощью.

– Обычная наша текущая работа предполагает постоянное общение и с подчиненными, и с вышестоящим руководством. Какие бы мы ни были профессионалы, все равно стараемся советоваться друг с другом по различным вопросам. В коллективе налоговой инспекции работа спорится благодаря компетентности и преданности общему делу, – говорит Юрий Дмитриевич. – В преддверии профессионального праздника хочу поблагодарить всех коллег за совместную работу, выразить слова признательности ветеранам налоговой службы. Желаю всем успеха и крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия!

В пятницу, 9 июля, Юрия Тарабуева пригласили в Минск на торжественное собрание Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, где за многолетний добросовестный труд в налоговых органах, успехи и достижения в работе его ожидает высокая награда – Почетная грамота Совета Министров Республики Беларусь. Поздравляем Юрия Дмитриевича! Желаем процветания и оптимизма в жизни!