Опубликованы итоговые данные переписей населения Республики Беларусь

Информационно-аналитическая система «Итоговые данные переписей населения Республики Беларусь» появилась в онлайн-режиме на сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь.

- Система доступна на трех языках (русский, белорусский, английский), без регистрации и создания учетной записи, с предоставлением данных переписей 2009 и 2019 годов. Чтобы научиться работать в Системе к ней прилагаются Видеоинструкция и Руководство пользователя, где описаны все пошаговые действия, - рассказали в Главном статистическом управлении Могилевской области. - Ключевым моментом переписи является открытость итоговых данных. Этот формат уже сегодня доступен всем пользователям интернет-сети как в Беларуси, так и за её пределами. Каждый пользователь может найти интересующий его показатель демографических, социально-экономических и других характеристик. Данный ресурс позволяет визуализировать, формировать и строить таблицы, графики, диаграммы по заданным параметрам.

Платформа имеет уникальную возможность изучения регионов, численности, состава и особенностей населения. Наиболее часто эти данные используют для написания научных, учебных работ, аналитических статей, социально-экономических и демографических прогнозов.