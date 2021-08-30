Оптовых распространителей психотропов задержали в Бобруйском районе

Наркоконтроль задержал оптовых распространителей психотропов. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"У семейной пары, которая на личном автомобиле перевозила запрещенные вещества, оперативники изъяли 250 г альфа-PVP. Установлено, что наркотики они приобретали у оптовых дилеров для дальнейшей реализации на территории Беларуси. Раскручивая преступную цепочку, правоохранители вышли еще на двоих наркокурьеров, которые работали на тот же интернет-магазин. Молодых людей (21-летнего и 19-летнюю жителей Жлобинского района) задержали на территории Бобруйского района сразу после того, как они забрали очередную оптовую партию психотропа. В автомобиле у них было обнаружено 500 г особо опасного психотропного вещества пара-метилэфедрон", - говорится в сообщении.

Известно, что все имеют небольшой "стаж" работы в наркошопе и ранее не попадали в поле зрения правоохранителей.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении задержанных за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.