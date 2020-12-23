Оптимальная скорость – важнейший фактор безопасности на дороге в снегопад

Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует максимальной концентрации внимания водителей.

В ближайшие дни в области прогнозируются снегопад, на отдельных участках – метель и, как следствие – образование на проезжей части заносов, переметов и ухудшение видимости.

В сложных погодных условиях всем участникам движения важно соблюдать предельную осторожность.

Водителям следует соблюдать скоростной режим и помнить, что управлять транспортным средством надо осторожно, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия.

Скорость движения в снегопад должна быть ниже на 10-15 км/ч, чтобы контролировать проезжую часть хотя бы в пределах 100-метровой видимости. Движение должно быть плавным и неторопливым. Дистанцию до впереди идущего транспорта нужно увеличить. Торможение необходимо осуществлять заблаговременно. Следует быть внимательным и готовым к внезапным изменениям траектории окружающих вас транспортных средств. Категорически запрещается останавливаться на проезжей части и очищать забитые снегом дворники – это опасно. При выполнении маневров следует убедиться, что они действительно безопасны.

Пешеходам также необходимо позаботиться о собственной безопасности – строго соблюдать правила перехода проезжей части, максимально безопасно преодолевать пешеходные переходы, использовать световозращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей.

В условиях сложной погоды сотрудники ГАИ ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома