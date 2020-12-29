Определены самые популярные в Instagram книги

Книжный сервис "Литрес" и платформа для аналитики социальных медиа YouScan определили самые популярные книги, которыми чаще всего делились российские пользователи Instagramю

На первом месте - "Институт" Стивена Кинга.

Во время исследования было изучено около 10 тыс. упоминаний книжных новинок 2020 года.

"Лидером рейтинга стал мистический триллер "Институт" американского писателя Стивена Кинга - фотографиями и рецензиями на эту книгу чаще остальных делились пользователи в своих профилях", - отметили авторы исследования.

На втором месте - "45 татуировок личности" Максима Батырева, на третьем - бестселлер "The One. Единственный" Джона Маррса. В рейтинг самых популярных книг также попала работа матери американского изобретателя и предпринимателя Илона Маска Мэй Маск "Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни". Замыкает пятерку исторический детектив Бориса Акунина "Просто Маса".