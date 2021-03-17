В Ленинском районе города определены победители смотров-конкурсов правоохранительной направленности и на лучшую идеологическую работу

На основании положения о проведении первого этапа городского смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах Бобруйска среди предприятий, организаций и учреждений Ленинского района определены победители в следующих номинациях:

«Предприятие промышленности с численностью свыше 800 работающих»:

1 место – Марина Овсяник, заместитель генерального директора ОАО «ФанДОК».

2 место – Ирина Епифанову, заместитель директора ОАО «Славянка».

«Предприятие промышленности с численностью менее

800 работающих»:

1 место – Дмитрий Чистобаев, заместитель директора РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина».

2 место – Алексей Янусов, главный инженер УПП «Фабрика художественных изделий».

3 место – Галина Клименкова, заместитель директора УП «Универсал Бобруйск».

«Предприятие транспорта, энергетики и связи»:

1 место – Леонид Бересневич, заместитель директора филиала «Бобруйские электросети» РУП «Могилевэнерго».

2 место – Елена Ермолаева, заместитель начальника Бобруйской дистанции пути РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги».

3 место – Андрей Глинский, заместитель директора Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала РУПЭ «Белтелеком».

«Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»:

1 место – Елена Жулего, заместитель директора КУП ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска.

2 место – Яков Логинов, заместитель директора БКУДП «Теплоэнергетика г.Бобруйска».

3 место – Анатолий Аврамчик, заместитель директора филиала «Бобруйскводоканал» УПП водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал».

«Предприятие сферы торговли и услуг»:

1 место – Ольга Николайчик, заместитель директора учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска».

2 место – Владимир Капчана, главный инженер ОАО «Бобруйскбытуслуги».

3 место – Ирина Никитина, заместитель директора представительства по г.Бобруйску и Бобруйскому району филиала Белгосстраха по Могилевской области.

«Учреждение здравоохранения»:

1 место – Наталья Зюлковская, заместитель главного врача УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1».

2 место – Игорь Малишевский, заместитель главного врача УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им.В.О.Морзона».

3 место – Ирина Симоненко, главный врач УЗ «Бобруйский роддом».

«Учреждение культуры»:

1 место – Ирина Роскач, директор УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска».

2 место – Лариса Капустина – заместитель директора УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича».

3 место – Татьяна Синькова Татьяну, заместитель директора ГУО «Детская школа искусств № 1 имени Е.К.Тикоцкого г.Бобруйска» .

«Учреждение среднего специального и профессионально-технического образования»:

1 место – Ирина Борейко, заместитель директора филиала УО «Белорусский национально-технический университет» «Бобруйский государственный автотранспортный колледж».

2 место – Инга Барабаш, заместитель директора УО «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж».

3 место – Варвара Галеева, заместитель директора УО «Бобруйский государственный технологический колледж».