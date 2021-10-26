Определены победители конкурса местных инициатив Могилевской области

Наведению порядка на земле в каждом населенном пункте Могилевщины со стороны Могилевской областной ассоциации местных Советов депутатов уделяется пристальное внимание.

Мероприятия образовательного и разъяснительного характера проводятся в тесном взаимодействии с Советами первичного уровня, которые в свою очередь объединяют вокруг себя неравнодушных местных жителей для реализации инициатив, направленных на создание комфортных условий проживания на селе. Областная ассоциация местных Советов депутатов их помогает воплощать в жизнь, выделяя финансовые средства из собственного фонда, сформированного за счет членских и иных целевых взносов ее членов.

«Важно понимать, что все реализованные при поддержке ассоциации проекты по благоустройству нужны в первую очередь людям там проживающим, то тесть направлены они на решение вопросов местного значения: ремонт автомобильных дорог, обустройство детских площадок, улучшения мест массового отдыха, ремонт объектов культуры, создание и развитие спортивных объектов. И наша задача – определить первостепенность проблемы округа и поддержать инициативу по ее решению», – отметила председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик.

Выбираются для поощрения проекты на конкурсной основе. «Главное требование – они должны быть инициированы жителями населенного пункта, которые будут принимать участие в их реализации, то есть стоит задача не просто поддержать хорошую инициативу, а и желание людей сделать мир вокруг себя комфортнее и уютнее», – рассказал председатель ассоциации Анатолий Матюлин.

По его словам, из шести лет существования только на протяжении последних трех областная ассоциация активно поддерживает инициативы, направленные на благоустройство. При этом уже оказана помощь 88 проектам, на что было выделено около 200 тысяч рублей.

«В текущем году, в январе, собранием Могилевской областной ассоциации местных Советов депутатов принято решение поощрить уже реализованные общественные инициативы с целью активизировать еще больший интерес населения к участию и их взаимодействию с местными органами самоуправления», – разъясняет директор ассоциации Полина Терешкова.

На конкурс было подано 12 заявок, которые представляли разные по числу проживающих регионы Могилевщины – районные центры, сельсоветы, агрогородки. По итогам экспертной оценки победителями признаны: 1 место с выплатой из фонда ассоциации 3 тысяч рублей – общественная инициатива «Установка уличных тренажеров в г.п. Глуск» Глусского района; 2 место с выплатой 2 тысяч рублей – общественная инициатива «Спортлэнд – спорт как игра!» Краснопольского района; 3 место с выплатой 1,5 тысячи рублей – общественная инициатива «Благоустройство городского сквера «Спуск к реке» и косметический ремонт летней танцевальной площадки» Круглянского района.

Премиальные бонусы конкурса имеют целевое назначение – их можно направить на проекты, дополняющие уже реализованные.

Проект по установке уличных тренажеров в городском поселке Глуск реализован летом текущего года по инициативе отдела по образованию, спорта и туризма Глусского райисполкома. О необходимости иметь на территории районного центра спортивную площадку с оборудованием, на котором смогут заниматься и взрослые, и дети, не единожды говорили на встречах с депутатами различного уровня жители райцентра, в том числе молодежь. Предложение было поддержано на заседании президиума районного Совета депутатов. «При выборе места размещения данной спортивной площадки учитывалось не только наличие спортивных, в том числе детских игровых площадок и объектов, а и возможность на постоянной основе следить за исправностью тренажеров, их сохранностью. Для этого в зоне видимости на здании «БООР» установлено круглосуточное видеонаблюдение, ежедневно проводится осмотр тренажеров и уборка территории работниками детской юношеской спортивной школы», – рассказали в отделе по образованию, спорта и туризма Глусского райисполкома.

Могилевская областная ассоциация местных Советов на реализацию этого проекта в Глуске выделила 4 450 рублей. Сумма софинансирования составила порядка 550 рублей. Приняли участие в реализации проекта 5 депутатов, более 20 местных жителей и 6 организаций района.

Инициировала реализацию проекта «Спортлэнд – спорт как игра!» депутат Краснопольского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва от Тимирязевского избирательного округа №2 Наталья Геращенко. О необходимости ее наличия в жилом густонаселенном массиве говорили избиратели в рамках встречи в формате диалоговой площадки с руководством района и депутатами в апреле 2021 года. «В нашем районном центре созданы достаточно хорошие условия для игр и занятий физкультурой и спортом: имеется функционирующий физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, футбольное поле с искусственным покрытием, игровые площадки для детей. Однако, все эти объекты находятся в значительной отдаленности от нашего избирательного округа, а посещение ФОКа требует финансовых затрат, что не всегда доступно жителям», – рассказала Наталья Геращенко.

Установлена новая спортивная площадка на придомовой территория по улице Тимирязева, 38. В реализации проекта приняли участие жители Тимирязевского избирательного округа №2 – порядка 45 человек и работники Централизованной клубной системы Краснопольского района. Могилевская областная ассоциация местных Советов выделила на реализацию этого проекта 1 450 рублей. Софинансирование от местных жителей и партнеров составило еще треть этой суммы. В настоящее время спортивная площадка передана на баланс Краснопольского Жилкоммунхоза. Жители избирательного округа следят за сохранностью ее спортивного оборудования, принимают участие в благоустройстве этой территории.

Предложение о возрождении места для отдыха в городском сквере со спуском к реке Друть в Круглом было озвучено на отчетной сессии Круглянского районного Совета депутатов членом Детского парламента Валентиной Коваль, учащейся 9 класса средней школы №1. «Эта зона отдыха – одно из самых посещаемых мест жителями районного центра разного возраста. Предложение благоустроить его поддержал Круглянский районный Совет депутатов. Было принято решение реализовать проект путем максимального привлечения общественности и организаций района. Порядок на территории наводился методом «народной стройки». В рамках реализованного проекта установили постамент под камень, уложили тротуарную плитку по периметру, высадили декоративные деревья и кустарники, выполнили комплекс строительных работ по ремонту танцплощадки, изготовили и установили малые архитектурные формы, в том числе сказочных героев, скамейки в количестве десяти штук, подставки под памятные таблички, каркас баннерных информационных стендов, осуществили закладку капсулы времени. В реализации проекта приняли участие жители Круглого, 12 организаций – всего 131 человек. Бюджет инициативы составил 22 184 рубля, в том числе выделено 1 450 рублей из фонда Могилевской областной ассоциации местных Советов депутатов», – рассказал председатель районного Совета депутатов Сергей Храмцов.

Справочно: Могилевская областная ассоциация местных Советов депутатов начала свою деятельность 25 мая 2015 года. Решение о ее создании было принято на десятой сессии Могилевского областного Совета депутатов 12 марта 2015 года с целью обеспечения координации деятельности местных Советов депутатов по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления, организации их взаимодействия по решению социальных, экономических и иных проблем, связанных с осуществлением местного самоуправления в Могилевской области.

mogbiz.by фото из архива Могилевской областной ассоциации местных Советов депутатов

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