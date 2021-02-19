Определены победители конкурса лучшего детского рисунка на экологическую тематику

17 февраля 2021 года в Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды подведены итоги первого этапа ежегодного республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику. Определены работы-победители, предоставленные на конкурс воспитанниками и учащимися учреждений образования г. Бобруйска и Бобруйского района.

Ими стали - в возрастной группе от 3 до 5 лет:

1 место (48 баллов) – коллективная работа воспитанников средней группы № 3 (возраст детей от 4 до 5 лет) ГУО «Ясли-сад № 74 г. Бобруйска», «Спасем планету от мусора!»;

1 место (48 баллов) – Молодцова София, 4 года, ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 43 г. Бобруйска», «Дайте вдохнуть Земле»;

1 место (48 баллов) – Горбачевская Любава, 4 года, ГУО «Детский сад д. Каменка Бобруйского района», «Давайте превращать мусор в красоту»;

2 место (47 баллов) – Журавская Алиса, 5 лет, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска», «На лугу»;

3 место (45 баллов) – Пашкович Ксения, 5 лет, ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 43 г. Бобруйска», «Лебединая верность».

В возрастной группе от 6 до 10 лет:

1 место (53 балла) – Толок Екатерина, 9 лет, ГУО «Средняя школа № 21 г. Бобруйска»;

1 место (50 баллов) – Бутэр Анна, 10 лет, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска», «Черный аист»;

2 место (49 баллов) – Малая Владислава, 10 лет, ГУО «Гимназия № 2 г. Бобруйска»;

2 место (48 баллов) – Рубченя Роман, 9 лет, ГУО «Глушанский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Бобруйского района», «Спасем планету вместе»;

3 место (46 баллов) – Ледян Эмилия, 8 лет, ГУО «Средняя школа № 2 г. Бобруйска», «Будущее Земли зависит от тебя!»;

3 место (46 баллов) – Войнилович Дарья, 6 лет, ГУО «Ясли-сад аг.Ковали Бобруйского района»;

3 место (45 баллов) – Мельниченок Мария, 6 лет, ГУО «Ясли-сад № 62 г. Бобруйска», «Природа в наших руках»;

3 место (45 баллов) – Юревич Ольга, 10 лет, ГУО «Детская школа изобрази-тельных искусств им. В.А. Домарада г. Бобруйска», «Экономные капельки».

На конкурс было представлено 304 рисунка на листах форматом от А4 до А1 разнообразной техники исполнения, включая аппликацию, раскрывающих тему бережного отношения к природе, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, охраны окружающей среды и устойчивого использование природных ресурсов.

Работы-победители будут направлены в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на второй этап конкурса, который пройдет со 2 марта по 1 апреля 2021 года и определит лучшие работы Могилевской области.

Заключительный третий этап пройдет со 2 апреля по 1 мая 2021 года в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды и определит лучшие работы Республики Беларусь.

Благодарим всех участников конкурса за интересные и удивительные работы! Поздравляем победителей и желаем им успеха в следующих этапах!