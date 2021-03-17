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Определены победители городских смотров-конкурсов правоохранительной направленности и на лучшую идеологическую работу

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Определены победители городских смотров-конкурсов правоохранительной направленности и на лучшую идеологическую работу

Согласно решению Бобруйского городского исполнительного комитета определены победители первого этапа городского смотра-конкурса на звание «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая добровольная дружина», «Лучший дружинник», «Лучшая молодежная добровольная дружина», «Лучший дружинник молодежной добровольной  дружины» в Ленинском районе в следующих номинациях:

«Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка»:

1 место – совет общественного пункта охраны правопорядка №8 председатель совета общественного пункта охраны правопорядка №8 Наталья Винокур;

2 место – совет общественного пункта охраны правопорядка №4, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка №4 Марина Овсяник;

3 место – совет общественного пункта охраны правопорядка №1, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка №1 Станислав Бизукоить;

«Лучшая добровольная дружина»:

1 место – добровольная дружина филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», командир добровольной дружины филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» Юрий Рублевский.

2 место – добровольная дружина филиала «Бобруйскводоканал» УПП ВКХ «Могилевоблводоканал», командир добровольной дружины филиала «Бобруйскводоканал» УПП ВКХ «Могилевоблводоканал» Сергей Снисарь.

3 место – добровольная дружина ОАО «Славянка», командир добровольной дружины ОАО «Славянка» Раиса Кошелева.

«Лучший дружинник»:

1 место – Василий Готовчиц, член добровольной дружины филиала Бобруйские электрические сети РУП «Могилевэнерго».

2 место – Татьяна Борисик, командир добровольной дружины филиала учреждения здравоохранения «Бобруйская городская детская стоматологическая поликлиника».

3 место – Валерий Бабкин, командир добровольной дружины ОАО «ФанДОК».

«Лучшая молодежная добровольная дружина»:

1 место – молодежная добровольная дружина учреждения образования «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж», командир молодежной добровольной дружины Кирилл Никитин.

2 место – молодежная добровольная дружина филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж», командир молодежной добровольной дружины Владислав Иваненко.

3 место – молодежная добровольная дружина учреждения образования «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж», командир молодежной добровольной дружины Родион Николаенко.

«Лучший дружинник молодежной добровольной  дружины»:

1 место – Кирилл Никитин, командир молодежной добровольной дружины учреждения образования «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж».

2 место – Владислав Иваненко, командир молодежной добровольной дружины филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж».

3 место – Родион Николаенко, командир молодежной добровольной дружины филиала учреждения образования «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

На основании положения о проведении первого этапа городского смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах Бобруйска среди предприятий, организаций и учреждений Ленинского района определены победители в следующих номинациях:

 «Предприятие промышленности с численностью свыше 800 работающих»:  

1 место – Марина Овсяник, заместитель генерального директора ОАО «ФанДОК».

2 место –  Ирина Епифанову, заместитель директора ОАО «Славянка».

«Предприятие промышленности с численностью менее
800 работающих»: 

1 место – Дмитрий Чистобаев, заместитель директора РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина».

2 место – Алексей Янусов, главный инженер УПП «Фабрика художественных изделий».

3 место – Галина Клименкова, заместитель директора УП «Универсал Бобруйск».

«Предприятие транспорта, энергетики и связи»: 

1 место – Леонид Бересневич, заместитель директора филиала «Бобруйские электросети» РУП «Могилевэнерго».

2 место – Елена Ермолаева, заместитель начальника Бобруйской дистанции пути РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги».

3 место – Андрей Глинский, заместитель директора Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала РУПЭ «Белтелеком».

«Предприятие жилищно-коммунального  хозяйства»: 

1 место – Елена Жулего, заместитель директора КУП ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска.

2 место – Яков Логинов, заместитель директора БКУДП «Теплоэнергетика г.Бобруйска».

3 место – Анатолий Аврамчик, заместитель директора филиала «Бобруйскводоканал» УПП водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал».

«Предприятие сферы торговли и услуг»: 

1 место – Ольга Николайчик, заместитель директора учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска».

2 место – Владимир Капчана, главный инженер ОАО «Бобруйскбытуслуги».

3 место –  Ирина Никитина, заместитель директора представительства по г.Бобруйску и Бобруйскому району филиала Белгосстраха по Могилевской области.

«Учреждение  здравоохранения»: 

1 место – Наталья Зюлковская,  заместитель главного врача УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1».

2 место – Игорь Малишевский, заместитель главного врача УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им.В.О.Морзона».

3 место – Ирина Симоненко, главный врач УЗ «Бобруйский роддом».

«Учреждение культуры»: 

1 место – Ирина Роскач, директор УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска».

2 место – Лариса Капустина – заместитель директора УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича».

3 место – Татьяна Синькова Татьяну, заместитель директора ГУО «Детская школа искусств № 1 имени  Е.К.Тикоцкого г.Бобруйска» .

«Учреждение среднего специального и профессионально-технического образования»: 

1 место – Ирина Борейко, заместитель директора филиала УО «Белорусский национально-технический университет» «Бобруйский государственный автотранспортный колледж».

2 место – Инга Барабаш, заместитель директора УО «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж».

3 место – Варвара Галеева, заместитель директора УО «Бобруйский государственный технологический колледж».

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