Определены победители городских смотров-конкурсов правоохранительной направленности и на лучшую идеологическую работу
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Согласно решению Бобруйского городского исполнительного комитета определены победители первого этапа городского смотра-конкурса на звание «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая добровольная дружина», «Лучший дружинник», «Лучшая молодежная добровольная дружина», «Лучший дружинник молодежной добровольной дружины» в Ленинском районе в следующих номинациях:
«Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка»:
1 место – совет общественного пункта охраны правопорядка №8 председатель совета общественного пункта охраны правопорядка №8 Наталья Винокур;
2 место – совет общественного пункта охраны правопорядка №4, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка №4 Марина Овсяник;
3 место – совет общественного пункта охраны правопорядка №1, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка №1 Станислав Бизукоить;
«Лучшая добровольная дружина»:
1 место – добровольная дружина филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», командир добровольной дружины филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» Юрий Рублевский.
2 место – добровольная дружина филиала «Бобруйскводоканал» УПП ВКХ «Могилевоблводоканал», командир добровольной дружины филиала «Бобруйскводоканал» УПП ВКХ «Могилевоблводоканал» Сергей Снисарь.
3 место – добровольная дружина ОАО «Славянка», командир добровольной дружины ОАО «Славянка» Раиса Кошелева.
«Лучший дружинник»:
1 место – Василий Готовчиц, член добровольной дружины филиала Бобруйские электрические сети РУП «Могилевэнерго».
2 место – Татьяна Борисик, командир добровольной дружины филиала учреждения здравоохранения «Бобруйская городская детская стоматологическая поликлиника».
3 место – Валерий Бабкин, командир добровольной дружины ОАО «ФанДОК».
«Лучшая молодежная добровольная дружина»:
1 место – молодежная добровольная дружина учреждения образования «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж», командир молодежной добровольной дружины Кирилл Никитин.
2 место – молодежная добровольная дружина филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж», командир молодежной добровольной дружины Владислав Иваненко.
3 место – молодежная добровольная дружина учреждения образования «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж», командир молодежной добровольной дружины Родион Николаенко.
«Лучший дружинник молодежной добровольной дружины»:
1 место – Кирилл Никитин, командир молодежной добровольной дружины учреждения образования «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж».
2 место – Владислав Иваненко, командир молодежной добровольной дружины филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж».
3 место – Родион Николаенко, командир молодежной добровольной дружины филиала учреждения образования «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».
На основании положения о проведении первого этапа городского смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах Бобруйска среди предприятий, организаций и учреждений Ленинского района определены победители в следующих номинациях:
«Предприятие промышленности с численностью свыше 800 работающих»:
1 место – Марина Овсяник, заместитель генерального директора ОАО «ФанДОК».
2 место – Ирина Епифанову, заместитель директора ОАО «Славянка».
«Предприятие промышленности с численностью менее
800 работающих»:
1 место – Дмитрий Чистобаев, заместитель директора РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина».
2 место – Алексей Янусов, главный инженер УПП «Фабрика художественных изделий».
3 место – Галина Клименкова, заместитель директора УП «Универсал Бобруйск».
«Предприятие транспорта, энергетики и связи»:
1 место – Леонид Бересневич, заместитель директора филиала «Бобруйские электросети» РУП «Могилевэнерго».
2 место – Елена Ермолаева, заместитель начальника Бобруйской дистанции пути РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги».
3 место – Андрей Глинский, заместитель директора Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала РУПЭ «Белтелеком».
«Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»:
1 место – Елена Жулего, заместитель директора КУП ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска.
2 место – Яков Логинов, заместитель директора БКУДП «Теплоэнергетика г.Бобруйска».
3 место – Анатолий Аврамчик, заместитель директора филиала «Бобруйскводоканал» УПП водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал».
«Предприятие сферы торговли и услуг»:
1 место – Ольга Николайчик, заместитель директора учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска».
2 место – Владимир Капчана, главный инженер ОАО «Бобруйскбытуслуги».
3 место – Ирина Никитина, заместитель директора представительства по г.Бобруйску и Бобруйскому району филиала Белгосстраха по Могилевской области.
«Учреждение здравоохранения»:
1 место – Наталья Зюлковская, заместитель главного врача УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1».
2 место – Игорь Малишевский, заместитель главного врача УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им.В.О.Морзона».
3 место – Ирина Симоненко, главный врач УЗ «Бобруйский роддом».
«Учреждение культуры»:
1 место – Ирина Роскач, директор УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска».
2 место – Лариса Капустина – заместитель директора УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича».
3 место – Татьяна Синькова Татьяну, заместитель директора ГУО «Детская школа искусств № 1 имени Е.К.Тикоцкого г.Бобруйска» .
«Учреждение среднего специального и профессионально-технического образования»:
1 место – Ирина Борейко, заместитель директора филиала УО «Белорусский национально-технический университет» «Бобруйский государственный автотранспортный колледж».
2 место – Инга Барабаш, заместитель директора УО «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж».
3 место – Варвара Галеева, заместитель директора УО «Бобруйский государственный технологический колледж».