Определены места, где подготовят крещенские купели

Окунание в Крещенскую купель – благочестивый народный обычай. Совершить его безопасно бобруйчане смогут 19 января с 9.00 до 22.00 в специально подготовленных купелях на р.Березина - в районе гребной базы Бобруйской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (ул. Береговая, 57) и городского пляжа № 2 в микрорайоне № 6. 19 января в 8:00 часов утра будет проведено освещение купели.

В данных местах будут установлены палатки с автономным отоплением, организована работа полевой кухни с раздачей чая, торговли горячим питанием, а также дежурство автобусов для обеспечения переодевания и временного обогрева участников купания.