Определены мероприятия акции «Наши дети»

Согласно постановлению правительства Беларуси от 15 сентября 2022 года № 614 в период с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Беларуси пройдет новогодняя благотворительная акция "Наши дети", сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В преддверии Нового года и Рождества Христова представители органов государственной и местной власти, а также общественных объединений посетят детские учреждения интернатного типа, приемные и опекунские семьи, детские дома семейного типа, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и детские больницы, чтобы поздравить детей с праздниками и подарить им подарки. Также будет оказана и другая помощь.

В ходе акции запланирован благотворительный детский новогодний праздник на базе Дворца Республики, в котором примут участие по 100 детей из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, 300 детей из Минской области и 1570 детей из Минска. Кроме этого, запланированы республиканский новогодний бал и представления с вручением подарков на базе Дворца Независимости для 1500 учащихся и детей, а также мероприятия с вручением подарков для 800 детей педагогов Республиканского центра детского и юношеского художественного творчества Министерства образования.

Участниками акции станут учащиеся кадетских школ и профильных лицеев; учащиеся, награжденные по результатам районных, областных (Минской городской), республиканских и международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований, а также учащиеся, которые добились успехов в общественной работе. Участвовать будут дети в возрасте 8-14 лет, среди которых: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских интернатных учреждений; дети-инвалиды; дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев. Также будут участвовать дети из семей военнослужащих, старших и рядовых сотрудников Следственного комитета, органов внутренних дел и финансовых расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, которые погибли (умерли) или стали инвалидами при прохождении воинской службы (служебных обязанностей); семьи работников, проходивших службу в воинских контингентах в Афганистане или других государствах, на территории которых велись боевые действия, которые погибли (умерли) или стали инвалидами в ходе боевых действий.

В соответствии с постановлением №614 создан оргкомитет по проведению мероприятий, председателем которого является заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Кроме того, на облисполком и Минский горисполком возложена ответственность организовать торжественное открытие акции в городах и районах 15 декабря 2022 года, провести благотворительные новогодние праздники и новогодние балы для учащихся и детей с участием руководства облисполкомов и Мингорисполкома в областных центрах и городе Минске, а также во всех городах и районах во время школьных каникул с участием руководства городов и районов. Также они обязаны обеспечить доставку делегаций учащихся и детей в Минск для проведения мероприятий в ходе акции.

Мингорисполкому поручено организовать при необходимости размещение, питание и культурную программу для делегаций студентов и детей из регионов.