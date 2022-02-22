Определены лучшие работы ежегодного республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику

18 февраля 2022 года в Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды подведены итоги первого этапа ежегодного республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику. Определены работы-победители, предоставленные на конкурс воспитанниками и учащимися учреждений образования г. Бобруйска и Бобруйского района.

Ими стали - в возрастной группе от 3 до 5 лет:

1 место (65 баллов) – Борисенко Яна, 5 лет, ГУО «Ясли-сад № 63 г. Бобруйска»;

1 место (62 балла) – Кулинич Тимофей, 5 лет, ГУО «Ясли-сад № 61 г. Бобруйска»;

2 место (58 баллов) – Лудченко Антонина, 5 лет, ГУО «Специальный детский сад № 9 г. Бобруйска для детей с тяжелыми нарушениями речи»;

2 место (56 баллов) – Медведева Валерия, 5 лет, ГУО «Ясли-сад № 21 г.Бобруйска»;

3 место (53 балла) – Котов Матвей, 4 года, ГУО «Ясли-сад № 62 г. Бобруйска»;

3 место (52 балла) – Новикова Янина, 3 года, ГУО «Ясли-сад аг.Воротынь Бобруйского района»;

3 место (50 баллов) – Шкрадюк Софья, 4 года, ГУО «Ясли-сад № 62 г. Бобруйска»;

В возрастной группе от 6 до 10 лет:

1 место (64 балла) – Карташова Ольга, 10 лет, ГУО «Средняя школа № 19 г. Бобруйска»;

1 место (64 балла) – Клебча Татьяна, 9 лет, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска»;

1 место (62 балла) – Трухан Павел, 8 лет, ГУО «Средняя школа № 34 г. Бобруйска»;

2 место (60 баллов) – Максимова Александра, 8 лет, ГУО «Детская школа изобразительных искусств им. В.А. Домарада г. Бобруйска»;

2 место (58 баллов) – Теницкая Владислава, 6 лет, ГУО «Ясли-сад № 69 г. Бобруйска»;

3 место (57 баллов) – Скуратович Полина, 10 лет, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска»;

3 место (57 баллов) – Дубовик Эмилия, 9 лет, ГУО «Детская школа изобразительных искусств им. В.А. Домарада г. Бобруйска»;

3 место (57 баллов) – Фролова Милана, 8 лет, ГУО «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г.Бобруйска».

На конкурс было представлено 225 рисунков на листах форматом от А4 до А1 разнообразной техники исполнения, включая аппликацию, раскрывающих тему бережного отношения к природе, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, охраны окружающей среды и устойчивого использование природных ресурсов.

Работы-победители будут направлены в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на второй этап конкурса, который пройдет со 2 марта по 1 апреля 2022 года и определит лучшие работы Могилевской области.

Заключительный третий этап пройдет со 2 апреля по 1 мая 2022 года в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды и определит лучшие работы Республики Беларусь.

25 февраля 2022 г. в Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды состоится торжественное вручение дипломов и подарков победителям конкурса, а также благодарственных писем учреждениям образования за активное участие.

Благодарим всех участников конкурса за интересные и удивительные работы! Поздравляем победителей и желаем им успеха в следующих этапах!

Инспектор

Бобруйской горрайинспекции

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Татьяна Дубина