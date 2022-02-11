Определение граждан в дома-интернаты. Порядок и условия

Определение граждан в дома-интернаты регулируется Положением о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2008 №1408 «О специальных жилых помещениях государственного жилищного фонда».

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов подразделяются на дома-интернаты общего типа, дома-интернаты повышенной комфортности и психоневрологические дома-интернаты.

Специальные жилые помещения в домах-интернатах могут быть предоставлены гражданам без взимания платы и на платных основаниях.

Без взимания платы специальные жилые помещения в домах-интернатах предоставляются одиноким гражданам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи достигшим возраста 65 лет и одиноким инвалидам I и II группы. К одиноким гражданам и инвалидам относятся граждане, которые не имеют лиц, обязанных по закону их содержать. Данными лицами являются совершеннолетние дети, супруги и родители, которые не являются инвалидами I и II группы и не достигли общеустановленного пенсионного возраста.

На платных условиях дома-интернаты предоставляются:

- гражданам, не достигшим возраста 65 лет, за исключением инвалидов I и II группы;

- гражданам, имеющим совершеннолетних детей, супругов и родителей, которые не являются инвалидами I и II группы и не достигли общеустановленного пенсионного возраста;

- гражданам, которые в течение 5 лет, предшествующих дню подачи заявления на предоставление места в доме-интернате, продавали, дарили жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности;

- гражданам, которые получают пенсию из других государств, за исключением граждан, ранее заключивших договор пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов с местным исполнительным и распорядительным органом.

Для предоставления специального жилого помещения в доме-интернате общего типа гражданин, определяемый в учреждение, представляет в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства следующие документы: - заявление,

- паспорт,

- заключение врачебно-консультационной комиссии,

- выписку из медицинских документов,

- документы, подтверждающие право на льготы (при наличии),

- две фотографии 30х40 мм.

Органы по труду, занятости и социальной защите запрашивают: сведения о месте жительства и составе семьи, справку о находящихся в собственности гражданина жилых помещениях в соответствующем населенном пункте (при предоставлении гражданином документа, подтверждающего внесение платы за выдачу такой справки), справку о размере пенсии, копию заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии об инвалидности (при наличии), оформляют акт обследования материально-бытовых условий проживания, с письменного согласия гражданина запрашивают сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях об отсутствии (наличии) уголовного преследования (судимости), административных правонарушений на территории Республики Беларусь.

Специальные жилые помещения в психоневрологических домах-интернатах для постоянного проживания предоставляются гражданам, признанным в установленном порядке недееспособными, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи.

Для предоставления специального жилого помещения в доме-интернате психоневрологического типа законный представитель гражданина или уполномоченное должностное лицо, представляет в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства следующие документы:

- заявление,

- паспорт гражданина, определяемого в дом-интернат,

- решение суда о признании его недееспособным,

- заключение врачебно-консультационной комиссии,

- выписку из медицинских документов,

- документы, подтверждающие право на льготы (при наличии),

- две фотографии 30х40 мм.

Органы по труду, занятости и социальной защите запрашивают: сведения о месте жительства и составе семьи, справку о размере пенсии, копию заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии об инвалидности (при наличии), оформляют акт обследования материально-бытовых условий проживания гражданина, копию описи имущества, принадлежащего лицу, нуждающемуся в защите имущественных прав, и решения о назначении опекуна над имуществом (при его наличии).

По вопросу предоставления специального жилого помещения в доме-интернате для престарелых и инвалидов граждане обращаются в учреждения социальной защиты по месту регистрации.

Гражданам, зарегистрированным в Первомайском районе г.Бобруйска следует обращаться в учреждение социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» по адресу: ул.50 лет ВЛКСМ, д.19, каб. №5, либо по телефону: 72 73 76.

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходной: суббота, воскресенье.