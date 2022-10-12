Определен порядок формирования цен на разделку тушек кур и цыплят-бройлеров

С целью предупреждения необоснованного повышения цен на разделку тушек кур и цыплят-бройлеров МАРТ принято постановление от 7 октября 2022 года №61 "О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе министерства.

Документом установлено, что при разделке тушек кур, цыплят-бройлеров на части цены на них должны формироваться с учетом отпускных цен (цен приобретения) на тушки, норм выхода, коэффициентов пищевой ценности частей тушки.

При этом стоимость двух полутушек, передней и задней четвертин тушки не должна превышать стоимости самой тушки, а стоимость иных частей - стоимости тушки, увеличенной на 10%.

На куриное филе установлены предельные максимальные оптовая надбавка, торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) в размере 15%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение 90 дней.

В МАРТ обращают внимание, что Директивой Президента "О недопустимости роста цен" и постановлением Совета Министров №669 "О временных мерах по стабилизации цен" установлен запрет на рост цен с 6 октября 2022 года. Данное требование также должно соблюдаться при формировании цен на разделку тушек кур и цыплят-бройлеров при применении норм постановления МАРТ №61.