Оправдываемость прогнозов погоды в Беларуси составляет 95-98%, сообщила сегодня журналистам первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич.

"В течение последних трех лет реализовывалась программа по модернизации Белгидромета. Она принесла свои результаты. Оправдываемость наших прогнозов достигает 95-98%", - сказала Светлана Кузьмич.

За время модернизации была расширена сеть метеорологических наблюдений. В начале 2018 года сеть состояла из 51 метеостанции, а сейчас их 67. Кроме того, все станции теперь автоматизированы. "Так что мы можем говорить о том, что с 2021 года полностью поменяли систему измерений метеорологических параметров. Все параметры теперь измеряются непрерывно. Это позволяет синоптикам видеть информацию в режиме реального времени во всех точках страны - не только там, где есть наши метеостанции, но и в точках, не охваченных наблюдениями", - отметила первый заместитель начальника Белгидромета.

Кроме того, сеть радиолокационных наблюдений теперь включает пять доплеровских метеорологических радиолокаторов. В прошлом году было введено в эксплуатацию два из них - в аэропортах Гродно и Бреста. Сейчас вся территория Беларуси покрыта радиолокационным полем. "Благодаря этому мы в сотрудничестве с нашими ближайшими соседями (поляками, россиянами) строим стыкованные метеорологические карты, которые позволяют нам уже на подступах к нашей стране видеть опасные и неблагоприятные явления и прогнозировать их", - пояснила Светлана Кузьмич.