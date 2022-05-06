Оплатить билеты на аттракционы в парке можно с помощью мобильного приложения «Оплати»
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В парке культуры и отдыха города Бобруйска можно оплатить билеты на аттракционы с помощью мобильного приложения «Оплати». Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала редактор интернет-ресурса ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска» Екатерина Матюшонок.
Нововведение появилось в этом сезоне. В этом году в парке ввели платежную систему «Оплати».
– У нас введена платежная система «Оплати». Она уже работает и распространяется на все аттракционы во взрослом парке. Скачав и установив специальное приложение на смартфон, любой желающий может отсканировать QR-код и оплатить, не тратя при этом время на ожидание в очереди, – поделилась собеседник.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.
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