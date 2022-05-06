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Общество

Оплатить билеты на аттракционы в парке можно с помощью мобильного приложения «Оплати»

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Оплатить билеты на аттракционы в парке можно с помощью мобильного приложения «Оплати»

В парке культуры и отдыха города Бобруйска можно оплатить билеты на аттракционы с помощью мобильного приложения «Оплати». Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала редактор интернет-ресурса ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска» Екатерина Матюшонок.

Нововведение появилось в этом сезоне. В этом году в парке ввели платежную систему «Оплати».

У нас введена платежная система «Оплати». Она уже работает и распространяется на все аттракционы во взрослом парке. Скачав и установив специальное приложение на смартфон, любой жела­ющий может отсканировать QR-код и оплатить, не тратя при этом время на ожидание в очереди, – поделилась собеседник.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.

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