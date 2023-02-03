Оплата за обед для учителей будет с небольшим повышающим коэффициентом

Оплата за обед, который для детей дотируется государством, для учителей будет производиться с небольшим повышающим коэффициентом. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец, информирует БЕЛТА.

В связи с появившимися публикациями в прессе об отсутствии условий для питания учителей в школах правительство информирует, что в соответствии с постановлением Совета Министров от 7 февраля 2012 года №127 "О создании условий для питания работников" во всех школах созданы условия для приема пищи. Как правило, это помещения, оборудованные мебелью, холодильником, чайником и другими необходимыми электроприборами. Это постановление находится на контроле, и в настоящее время всеми облисполкомами еще раз проводится мониторинг его выполнения.

Также в большинстве школ учителя имеют возможность за оплату питаться и в школьной столовой. Там, где питание организуют комбинаты школьного питания или имеются буфеты, учителя имеют возможность без всяких проблем оплатить свой обед. Немного сложнее со школами, где нет собственных бухгалтерий и где питание организуется самими школами.

По словам Андрея Иванца, сегодня практически эта проблема решена. Правительством подготовлен проект закона Республики Беларусь о дополнении Кодекса об образовании нормой, предоставляющей возможность работникам школ приобретать горячее питание по натуральным нормам, установленным для питания обучающихся. Оплата за обед, который для детей дотируется государством, для учителей будет производиться с небольшим повышающим коэффициентом.

"Данный законопроект уже согласован со всеми заинтересованными и в ближайшее время поступит в парламент. С учетом актуальности этой темы мы полагаем, что парламентариями он будет принят в кратчайшие сроки", - сказал он.