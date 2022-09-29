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Экономика

Оплата по кассе: с 2023 года изменятся правила торговли сельхозпродукцией на ярмарках и рынках

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Оплата по кассе: с 2023 года изменятся правила торговли сельхозпродукцией на ярмарках и рынках

В Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь напомнили, что с 1 января 2023 года вводится обязательное использование кассового оборудования при розничной реализации продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции на ярмарках и торговых местах на рынке.

Комментарий на этот счет дали в пресс-центре МНС, отметив, что новое требование касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В ведомстве уточняют, чтобы своевременно подключить необходимое оборудование, следует заранее совершить три операции:

  • приобрести программные кассы либо кассовые суммирующие аппараты;
  • оформить гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования с Информационно-издательским центром по налогам и сборам;
  • подать заявки на подключение к СККО.

На сайте МНС можно ознакомится с перечнем операторов программных кассовых систем и программных касс, допущенных к использованию на территории нашей страны, а также с моделями кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, разрешенных к применению.

Налоговики обращают внимание, что юрлица и ИП, которые намереваются использовать программную кассу, должны заключить договор с оператором программной кассовой системы, а в случае с кассовым аппаратом – договор подписывается с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов. Их списки  для удобства клиентов также размещены на сайте МНС.

В ведомстве уточняют, что доработка и замена кассового оборудования для использования при реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, планируется в 2023–2025 годах.

Напомним, что с 2022 года начал действовать обновленный Налоговый кодекс. Изначально планировалось с 18 мая 2022 года ввести новую обязанность – принимать оплату только по кассе – для ИП и юрлиц, которые торгуют продовольственными товарами и сельхозпродукцией на ярмарках и торговых местах. Затем они получили отсрочку до нового года.

К слову, в соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка Беларуси от 7 апреля 2021 г. №203/4 также введена обязанность применения кассового оборудования при:

  • торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;
  • осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;
  • выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);
  • осуществлении обучения несовершеннолетних;
  • оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.

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