Оплачиваемые общественные работы
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Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных, а так же временно неработающих мужчин на оплачиваемые общественные работы для выполнения подсобных работ на предприятии города.
Заключается договор подряда. Оплата труда из расчета 32 руб. в день. Расчет по пятницам. При себе иметь: паспорт, страховое свидетельство.
За направлением на общественные работы обращаться по адресу:
ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00 тел. 70 95 34
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