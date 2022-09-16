Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных, а так же временно неработающих мужчин на оплачиваемые общественные работы для выполнения подсобных работ на предприятии города.

Заключается договор подряда. Оплата труда из расчета 32 руб. в день. Расчет по пятницам. При себе иметь: паспорт, страховое свидетельство.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу:

ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00 тел. 70 95 34