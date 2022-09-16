Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

Оплачиваемые общественные работы

7 0

Оплачиваемые общественные работы

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных, а так же временно неработающих мужчин на оплачиваемые общественные работы для выполнения подсобных работ на предприятии города.

Заключается договор подряда. Оплата труда из расчета 32 руб. в день. Расчет по пятницам. При себе иметь: паспорт, страховое свидетельство.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу:

ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00 тел. 70 95 34

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »