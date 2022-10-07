Оперативный мониторинг цен прошел в торговых объектах Бобруйска

Днем 6 октября состоялось совещание Президента с экономическим блоком на тему инфляции. Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в Беларуси. Уже вечером в Бобруйске состоялся оперативный мониторинг цен в торговых объектах города.
В разные точки города выехали специалисты. На одном из таких выездов побывали и мы с заместителем начальника управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома - начальником отдела потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами Игорем Нестеровичем.
К слову, с 6 октября в Беларуси введен мораторий на повышение цен (тарифов) на внутреннем рынке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у Главы государства.
Виктор ЧАБАН, фото автора.