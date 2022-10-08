Оперативный комментарий председателя Бобруйского межрайонного КГК о мониторинге цен

Рассказывает председатель Бобруйского межрайонного Комитета государственного контроля Алексей Федоров:

— Ни для кого не секрет, что созданы рабочие группы, которые уже с 6 октября работают на объектах и контролируют цены. Это касается не только торговых объектов, но также производителей и поставщиков. Рабочие группы на постоянной основе массированно мониторят ситуацию на местах. Как показывают контрольные мероприятия, всеми субъектами принято во внимание к исполнению Директива №10 и Постановление Совета Министров №669 . В некоторых регионах страны есть отдельные сигналы о нарушениях.

— За нарушение требований вышеупомянутых документов предусмотрена достаточно жесткая ответственность. Поэтому если даже у кого-то были мысли о том, чтобы переписать ценники в сторону увеличения стоимости, лучше от этой мысли отказаться. А если это кто-то сделал, но до них еще не дошли, лучше это сделать сразу же в обратную сторону.

— Кроме того, наряду с группами, которые созданы местными органами власти, параллельно работают сотрудники Комитета государственного контроля во взаимодействии с правоохранительными органами. Это в первую очередь Прокуратура, Департамент финансовых расследований, УВД и многие другие.

— Комитетом государственного контроля Республики Беларусь создана и работает в настоящий момент «горячая линия» по единому номеру 191, куда могут обратиться граждане и сообщить о нарушении Директивы или Постановления Совмина. Телефон доверия для граждан и субъектов хозяйствования в Бобруйске – 73-40-15.

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

— Хотелось бы обратить внимание субъектов хозяйствования, что в связи с мониторингом им необходимо обеспечить беспрепятственный доступ рабочим группам и оперативное предоставление информации, которая им будет необходима.